مؤتمر لدعم "السيسي" بالإسكندرية: مصر ستشارك بقوة في الانتخابات

نظم ائتلاف دعم مصر بالإسكندرية، مؤتمرا جماهيريا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة النائب محمد فرج عامر، والنائبة سحر طلعت مصطفى، والسيد محمد السيد مجاهد في ساحات نادي سموحة الرياضي.

وجاء ذلك بحضور عدد كبير من نواب البرلمان، وقاده الرأي في المجتمع المدني أبرزهم أشرف رشاد عثمان ومحمد السويدي، وخالد مرتجي وجهاد عامر وأسامة نعمان وعمر الغنيمي والهام المنشاوي، بالإضافة إلى ممثلي الأوقاف والكنيسة وأهالي الدوائر المدنية.

وشهد المؤتمر قبل بدء فعالياته ترديد عدد من الأغاني الوطنية، عبر المكبرات الصوتية، وسط تفاعل عدد من المواطنين حاملين علم مصر.

وأوضح النائب فرج عامر، أن الشعب المصري بأكمله سيشارك بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فمصر استعادت مكانتها وهيبتها في الوقت الذي تخوض حربا أخرى هي حرب التنمية والنهوض والتقدم والإزدهار بقيادة الرئيس السيسي.

ومن جانبه أكد المهندس محمد السيد مجاهد رئيس مجلس ادارة شركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق علي نجاح المؤتمر الذي ضم عدد جماهيري كبير احتشدوا في حب الرئيس من أجل تدعيمه لفترة رئاسية مقبله مشيرا الي مشاركة كل موظفي الشركة بالمؤتمر.

وحرص مجاهد علي تسليط الضوء علي انجازات الرئيس في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن حجم الطرق الحديثة التي أنشأت هي الاولي من نوعها في مصر أضافة الي محطات الكهرباء و14 مدينة جديدة اخرهم مدينة العالمين الجديدة.