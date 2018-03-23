بالصور| الشلاتين تستعد لانتخابات الرئاسة

تستعد مدينة الشلاتين بالبحر الأحمر للانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها يوم الاثنين المقبل وتم تجهيز ٥ لجان فى حلايب وشلاتين لإجراء الانتخابات الرئاسية وسوف يتم نقل القضاة وبطاقات الانتخاب إلى حلايب وشلاتين بالطيران الحربي وانتشرت لافتات في مختلف أرجاء مدينة الشلاتين للحث على المشاركة في الانتخابات مكتوب فيها.

من بين اللافتات "نازلين نقول للعالم كله تعالو لمصر وطلوا واستعدت محافظة البحر الأحمر لانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر انطلاقها الاثنين المقبل".

وعقد المحافظ ورؤساء المدن اجتماعات مكثفة لمناقشة الاستعداد للانتخابات لمتابعة تجهيز المقار الانتخابية.

وقال محافظ البحر الأحمر أحمد عبدالله، إنه توجد 110 لجنة انتخابية بالمحافظة حيث يوجد 14 لجنة انتخابية بمدينة رأس غارب، 52 لجنة بمدينة الغردقة، 16 لجنة بمدينة القصير، 17 لجنة بمدينة سفاجا، 6 لجان بمدينة مرسى علم، 3 لجان بمدينة الشلاتين ولجنتين بمدينة حلايب، على أن يتم توفير أتوبيسات لنقل الناخبين من المناطق البعيدة والتجمعات إلى مقارهم الانتخابية.

وأكد المحافظ أن استعدادات المحافظة تهدف إلى توفير المناخ الجيد للناخبين للإدلاء بأصواتهم حيث وجه مجالس المدن ومديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والمرور والصحة بتجهيز اللجان الانتخابية بتوفير كراسي متحركة بكل لجنة، فصول للانتظارلكبار السن، وعربات إسعاف مجهزة، توفير أماكن لوقوف السيارات ومظلات أمام اللجان، ومتابعة النظافة المتكاملة بالمقرات الانتخابية ودورات المياه.