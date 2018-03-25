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الوطن

مصرع طفل في ترعة أثناء اللهو بقرية المهاجرين بمركز سمالوط في المنيا

منذ 10 دقيقة
كتب: الوطن
مصرع طفل في ترعة أثناء اللهو بقرية المهاجرين بمركز سمالوط في المنيا

صوره ارشيفية لغريق

لقي طفل مصرعه غرقًا بالترعه، بعد سقوطه خلال لهوه مع عددٍ من أطفال قرية المهاجرين بمركز سمالوط في المنيا.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بغرق طفل داخل ترعة قرية المهاجرين.

انتقلت أجهزة الأمن، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لـ"محمد. م."، 5 سنوات "طفل"، ويقيم في قرية ساقية داقوف، وأقر والده،  51 عامًا، فلاح، أنه أثناء لهو نجله بجوار الترعة، انزلقت قدمه وسقط في المجرى المائي؛ ما أدى إلى موته غرقًا، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

أفاد تقرير مفتش الصحة الذي وقّع الكشف الطبي على الجثة، أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، أو إصابات ظاهرية.

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