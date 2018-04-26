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الوطن

جمعيات كفر الشيخ الزراعية تتسلم 19 ألف إردب بذرة قطن

منذ 20 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
جمعيات كفر الشيخ الزراعية تتسلم 19 ألف إردب بذرة قطن

صورة ارشيفية

أعلنت مديرية الزراعة بكفرالشيخ، برئاسة المهندس عبدالرافع أحمد عبد العظيم، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن الجمعيات الزراعية بالمراكز وجميع قطاعات الزراعة بالمحافظة، تسلمت أكثر من 19 ألف إردب من بذرة القطن لتوزيعها على المزارعين طبقًا للحيازات.

وقال وكيل وزارة الزراعة، إنه تم توزيع البذرة على الحيازات الزراعية دون مجاملة لأحد، فضلا عن توزيع الأسمدة من أنواع مختلفة يوريا، ونترات، وفيرمكس نترات، لقطاعات الائتمان الزراعي، والإصلاح الزراعي، والزراعة.

وأضاف وكيل الوزارة: أنه يطمئن على توافر الأسمدة بالجمعيات الزراعية أولا بأول حتى يجرى تغذية المحاصيل الزراعية بالأسمدة اللازمة، مع التنبيه على توزيعها على أصحاب الحيازات الزراعية دون مجاملة أحد.

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