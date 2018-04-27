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الوطن

بطريرك الروم الأرثوذكس في احتفالية "مارجرجس": مصر بلد الأمن والسلام

منذ 16 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة:
بطريرك الروم الأرثوذكس في احتفالية "مارجرجس": مصر بلد الأمن والسلام

بطريرك الروم الأرثوذكس

قال البابا ثيؤدورس الثانى، بطريرك الروم الأرثوذكس، إن مصر بلد تتمتع بالأمن والسلام، وأبنائها يتحلون بالمحبة والتصالح مع الجميع، مشيدًا بحالة التعايش بين المصريين تجاه المقيمين على أراضيها من مختلف الجنسيات والأعراق، متمنيًا أن يحفظ الله مصر من كل شر لأنها أرض مقدسة زارها المسيح والعذراء.

وخلال كلمته في احتفالية عيد الشهيد مارجرجس بمصر القديمة، المقامة اليوم، بدير مارجرجس للروم الأرثوذكس، بمنطقة مصر القديمة، وحضرها سفير اليونان بالقاهرة، أشار البابا إلى تقديره للعلاقات الرابطة بين مصر واليونان وقبرص، لافتا إلى أن تلك العلاقات تعود بالخير على مواطني تلك البلدان.

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