الطاهري: مصر صوت العقل والأكثر دراية بالألم والخطر الذي يحيط بالإقليم

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي قي القمة العربية حظيت باهتمام كبير من وسائل الإعلام البحرينية، وتتصدر صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى، ملك البحرين الصحافة البحرينية، ما يعكس أهمية ومحورية مصر في العالم العربي من جهة، والعلاقة شديدة التميز بين مصر والبحرين.

وأضاف خلال تصريح لشاشة «إكسترا نيوز» على هامش فعاليات القمة العربية من البحرين: «القمة العربية تقف بين مسارين، إما مسار السلام والتنمية والاستقرار والأمن للإقليم، أو مسار القتال والفوضى والدمار لهذا الإقليم»، مؤكدا أن مصر لها مبادئ واضحة وراسخة، وستشرح اليوم أمام القادة العرب موقفها الثابت من كل هذه التحديات، وموقفها الثابت من أهمية دعم الاستقرار في المنطقة، وأن مصر رغم كل هذه الظروف الصعبة ما زالت تتطلع إلى الاستقرار والأمن الإقليمي.

وتابع أن مصر هي صوت العقل والحكمة، والأكثر دراية بالألم الذي يمر به الإقليم والخطر الذي يمر به، ما ستعبر عنه الكلمة المصرية اليوم، التي من المنتظر أن يلقيها الرئيس عبدالفتاح السيسي.