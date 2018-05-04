تسجيل الدخول

الوطن

"سانتياجو برنابيو" يشهد انطلاق فعاليات مهرجان الأزياء العربية بأسبانيا

منذ 37 دقيقة
كتب: محمود الرفاعى
"سانتياجو برنابيو" يشهد انطلاق فعاليات مهرجان الأزياء العربية بأسبانيا

سمية اقيب

انطلقت فعاليات مهرجان الأزياء العربية الأسبانية، مساء أمس الخميس، الذي يقام في مدينة مدريد بمشاركة عدد من الدول من بينها مصر والتي يمثلها مصمم الأزياء هاني البحيري.

أقيم اليوم الأول من الاحتفالية تحت شعار"ثقافة بلا حدود"، في ملعب سانتياجو بيرنابيو، برعاية وزارات الثقافة والسياحة والصناعة الإسبانية، بحضور الأميرة كريستينا شقيقة ملك إسبانيا، وعدد كبير من مشاهير العالم وتحت رئاسة سمية أقبيب رئيسة جمعية "بين الثقافات" بمدريد.

وشارك عدد كبير من مصممي الأزياء في العالم، من المصممين العالميين هاني البحيري، أميمة عزوز، وماريا لوكس، وفيلاسكو من رضواني، ومن المصممين الأسبان كل من فرانسيس مونتيسينوس، وأغاتا رويز دي لا برادا.

أخبار متعلقة

إقبال على الأفلام في نهاية اليوم الأول من "الإسكندرية للفيلم القصير"

إقبال على الأفلام في نهاية اليوم الأول من "الإسكندرية للفيلم القصير"
انطلاق وقائع اليوم العلمي الأول لوحدتي الأورام والمرأة بجامعة أسيوط

انطلاق وقائع اليوم العلمي الأول لوحدتي الأورام والمرأة بجامعة أسيوط
انطلاق وقائع اليوم العلمي الأول لوحدتي الأورام بـ"طب أسيوط"

انطلاق وقائع اليوم العلمي الأول لوحدتي الأورام بـ"طب أسيوط"
انظلاق اللقاء العلمي الأول للمراكز البحثية بجامعة الأزهر اليوم

انظلاق اللقاء العلمي الأول للمراكز البحثية بجامعة الأزهر اليوم

التعليقات

«الخطيب» يضع النقاط فوق الحروف

أحدث الأخبار

أمين "الإفتاء": صلاة التراويح ممكن تبقى 36 ركعة

أمين "الإفتاء": صلاة التراويح ممكن تبقى 36 ركعة

وزير الرياضة: ستجرى تعديلات وزارية الفترة المقبلة

وزير الرياضة: ستجرى تعديلات وزارية الفترة المقبلة

"سانتياجو برنابيو" يشهد انطلاق فعاليات مهرجان الأزياء العربية بأسبانيا

"سانتياجو برنابيو" يشهد انطلاق فعاليات مهرجان الأزياء العربية بأسبانيا

هاني البحيري يخطف الأنظار بمهرجان الموضة الأسباني العربي

هاني البحيري يخطف الأنظار بمهرجان الموضة الأسباني العربي

"التموين": تثبيت سعر اللحم السوداني عند 85 جنيها للكيلو في رمضان

"التموين": تثبيت سعر اللحم السوداني عند 85 جنيها للكيلو في رمضان

اختيارات الوطن

أحمد عنتر يكتب: «فيها حاجة حلوة»

أحمد عنتر يكتب: «فيها حاجة حلوة»

ماريان سعيد تكتب: الشغف.. لا الإحباط

ماريان سعيد تكتب: الشغف.. لا الإحباط

هيثم هلال يكتب: ..وأولئك «ناسه»

هيثم هلال يكتب: ..وأولئك «ناسه»

مها طايع تكتب: حلمى الأول

مها طايع تكتب: حلمى الأول

رحاب عبدالراضى تكتب: «انطوائية» تحب الحياة

رحاب عبدالراضى تكتب: «انطوائية» تحب الحياة

الأكثر قراءة

عاجل