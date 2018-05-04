"سانتياجو برنابيو" يشهد انطلاق فعاليات مهرجان الأزياء العربية بأسبانيا

انطلقت فعاليات مهرجان الأزياء العربية الأسبانية، مساء أمس الخميس، الذي يقام في مدينة مدريد بمشاركة عدد من الدول من بينها مصر والتي يمثلها مصمم الأزياء هاني البحيري.

أقيم اليوم الأول من الاحتفالية تحت شعار"ثقافة بلا حدود"، في ملعب سانتياجو بيرنابيو، برعاية وزارات الثقافة والسياحة والصناعة الإسبانية، بحضور الأميرة كريستينا شقيقة ملك إسبانيا، وعدد كبير من مشاهير العالم وتحت رئاسة سمية أقبيب رئيسة جمعية "بين الثقافات" بمدريد.

وشارك عدد كبير من مصممي الأزياء في العالم، من المصممين العالميين هاني البحيري، أميمة عزوز، وماريا لوكس، وفيلاسكو من رضواني، ومن المصممين الأسبان كل من فرانسيس مونتيسينوس، وأغاتا رويز دي لا برادا.