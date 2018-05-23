"الاحتياطي الفيدرالي" يخطط لرفع معدل الفائدة الأمريكية

يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لرفع أسعار الفائدة في يونيو المقبل، مشيراً إلى أنه سوف يسمح للتضخم بالارتفاع أعلى مستهدف البنك البالغ 2% مع استمرار الاقتصاد في التعافي.

وكشف محضر اجتماع الفيدرالي عن أوائل شهر مايو والصادر اليوم الأربعاء، أن معظم الأعضاء يرون أنه من المحتمل أن تتخذ لجنة السياسات خطوة أخرى نحو التخلص من السياسات النقدية السهلة.

كما ألمح الأعضاء إلى أنه توجد فرصة بأكثر من 90% لزيادة أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل والمقرر عقده في يونيو القادم، وكان البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة الأساسي للمرة الأولى هذا العام بمقدار 50 نقطة أساس ليتراوح بين 1.50% إلى 1.75%.

ويشير المحضر إلى مستوى كبير من الجدل حول النهج الذي سيتبعه البنك بشأن التضخم.

وقال المحضر إنه من السابق لأوانه التوصل إلى أن التضخم سيظل عند مستويات تدور حول 2% خاصةً بعد عدة سنوات في ظل استمرار مؤشر أسعار المستهلكين دون هدف البنك.

وكان التضخم الأمريكي سجل مستهدف البنك المركزي خلال القراءة النهائية لشهر مارس للمرة الأولى في عام.

وأوضح عدد قليل من أعضاء السياسة أن التضخم قد يتحرك قليلاً فوق هدف البنك البالغ 2%، في حين رأى آخرون أن التحرك أعلى 2% قد يساعد في تثبيت توقعات التضخم على المدى الطويل عند مستوى يتفق مع هذا المستهدف.

أما على صعيد الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصيت، أشار المحضر إلى أن النتيجة المحتملة للتضخم والنمو الاقتصادي لا تزال "واسعة بشكل خاص"، إلا أن هناك بعض المخاوف بأن يضر هذا النزاع ثقة الشركات.