استقبلت المدارس طلابها، اليوم، فى أول أيام الدراسة للعام الدراسى الجديد، وواصل الطلاب التوافد على المدارس التى بدأت فيها الدراسة اليوم، وسط استنفار بمديريات التعليم فى مختلف المحافظات لمتابعة سير العملية التعليمية والعمل على إزالة المعوقات.

فى الدقهلية، لقى تلميذ بالصف الثالث الابتدائى مصرعه بمدرسة الزهراء الابتدائية التابعة للإدارة التعليمية ببلقاس إثر سقوطه تحت أقدام التلاميذ بسبب التدافع على السلم داخل المدرسة لحجز المقاعد داخل الفصول، وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن التلميذ إبراهيم حسن محمد عبدربه، ٩ سنوات، بالصف الثالث الابتدائى، سقط داخل المدرسة تحت أقدام زملائه، بسبب التدافع أثناء الصعود على السلم للتسابق على حجز مقعد فى الصفوف الأولى، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله لمركز طب الأسرة لإسعافه.

وفى الشرقية، فتحت 4213 مدرسة أبوابها لاستقبال نحو مليون و565 ألف طالب وطالبة فى مختلف مراحل التعليم (ابتدائى وإعدادى وثانوى عام وفنى) فى اليوم الأول لانطلاق العام الدراسى، وقال هلال زايد، المستشار الإعلامى لإدارة بلبيس التعليمية، إن محمد متولى مدير عام الإدارة حرص على حضور طابور الصباح فى عدد من المدارس التى تضم أبناء الشهداء من الجيش والشرطة لتهنئتهم بالعام الدراسى الجديد.

وأصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع الإشغالات والباعة الجائلين من محيط المدارس بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق دائرة المحافظة.

وفى البحر الأحمر، هرب عدد من طلاب المدرسة الثانوية الصناعية بنين فى الغردقة من اليوم الدراسى، بالقفز من السور ليتوجهوا إلى أحد المقاهى القريبة لتناول «الشيشة»، ما رصده عدد من الأهالى بالصور، فيما أكدت مديرية التربية والتعليم انتظام الدراسة بجميع مدارسها.

وشاركت نورا فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، الطلاب فى طابور الصباح، ووجهت كلمة للطلاب والعاملين بالمدرسة، لحثهم على التفوق والاجتهاد لتحقيق التفوق الدراسى ومواجهة الصعاب لتحقيق الأهداف المنشودة وتحقيق التنمية المستدامة، وشددت على توزيع الكتب المدرسية لجميع المراحل التعليمية، مؤكدة أن نسبة الحضور فى اليوم الأول تجاوزت الـ95%.

وذكر بيان رسمى لمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أن الدراسة انتظمت فى 591 مدرسة بشمال سيناء باستقبال 110 آلاف و775 طالباً، و9414 معلماً، دون وجود أى نقص فى المدرسين أو ظهور معوقات تحول دون تحقيق العملية التعليمية لأهدافها.

وفى السويس، اصطحب اللواء عيد سعيد، مساعد مدير الأمن، الطالبة آلاء عبدالوهاب وشقيقها كريم ابنَى الشهيد عبدالوهاب سعيد، إلى مدرستيهما «الإمام الشافعى والأمل الابتدائية»، وقال مساعد مدير الأمن خلال الطابور الصباحى بمدرسة الإمام الشافعى، بعد تأدية تحية العلم، إن الوزارة لن تنسى أبناء الشهداء الذين ضحّوا من أجل مصر.

قيادات الشرطة تصطحب أبناء الشهداء للفصول.. وتعليمات مشددة برفع الإشغالات من محيط المنشآت التعليمية

كما رافق قيادات وضباط مديرية أمن الغربية أبناء شهداء رجال الشرطة إلى المدارس الخاصة بهم، وحضور طابور الصباح معهم، وسط حالة من السعادة بين المواطنين تقديراً لهذا الدور الكبير الذى تقوم به وزارة الداخلية، واستقبل اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، عدداً من أبناء الشهداء أمام إحدى مدارس مدينة طنطا، وقام باصطحابهم لحضور طابور الصباح وأيضاً مرافقتهم إلى داخل الفصول. وحرص اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، على تفقد عدد من المدارس التى تضم أبناء الشهداء لتكريمهم وحضور طابور الصباح، وشملت الجولة حضور طابور الصباح داخل مدرسة هيئة قناة السويس، وتكريم أبناء الشهيد أحمد منسى، وفى مدرسة الثورة الابتدائية لتكريم أبناء الشهيد مصطفى الخياط، وفى مدرسة المنار الخاصة لتكريم أبناء الشهيد عمرو وهيب.

ورافق الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، التلميذة يمنى السيد حسن أبوزيد ابنة الشهيد شرطة رقيب أول السيد حسن أبوزيد إلى مدرستها ابن خلدون الإعدادية ببنها تقديراً لدور الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن كما قام بإهدائها مصحفاً بجانب توصيلها لمقعدها داخل المدرسة.

وشارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، طلبة مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية، طابور الصباح وتحية العلم، وهنَّأ خلال كلمته الطلاب والمدرسين ببداية العام الدراسى الجديد، مشيراً إلى أهمية التكاتف لإعلاء قيمة العلم والعطاء للوطن ولدور المدرسة والأسرة فى مهمة بناء الإنسان، فيما قال نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إن مشادة وقعت بين الطالب «ع.إ» بالصف الثالث الثانوى مع معلمة اللغة العربية بمدرسة الشهيد طيار البرعى الثانوية بنين بحى المناخ، قام على أثرها الطالب بصفع المعلمة على وجهها، وأضاف أنه على الفور تم إرسال لجنة متابعة تم تشكيلها من مديرية التربية والتعليم وفريق من إدارة أمن المديرية إلى المدرسة، وأكد أنه سيتم تطبيق لائحة الانضباط المدرسى على الطالب، التى تنص على الفصل من يوم إلى 15 يوماً، أو طرد الطالب من المدرسة وستتخذ اللجنة العقاب المناسب.

ونشبت العديد من المشادات داخل مدارس محافظة بنى سويف، مع بدء العام الدراسى الجديد، اليوم، بسبب الخلاف على جلوس أبنائهم فى المقاعد الأمامية بالفصول، ما دعا إدارة المدرسة لاستدعاء الشرطة وإنهاء الفوضى التى أحدثها أولياء الأمور.

من جانبه، قال أيمن الكاشف، وكيل إدارة ناصر التعليمية، إن ما حدث فى مدرسة محمد فريد الابتدائية معتاد عليه سنوياً من قبَل الأهالى الذين يتسابقون للدخول إلى المدرسة لحجز المقاعد الأولى، على الرغم من عقد المدرسة مبادرات وندوات لتوعية الأهالى بتلك المشكلة، التى حدثت فى بداية العام الدراسى الماضى، إلا أن هذا العام شهد إقدام أولياء الأمور على الدخول مبكراً إلى المدرسة لحجز المقاعد الأولى، وتواصلنا مع قوات الشرطة التى حضرت لإخراج الأهالى فجراً قبل أن يعودوا مرة أخرى فى السادسة صباحاً.

وفى سوهاج، أبلغت إدارة مدرسة النيل لرياض الأطفال مديرية التربية والتعليم، بحدوث تصدّعات فى السلالم، دون حدوث إصابات فى أول أيام الدراسة، حسب تصريحات الدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم فى سوهاج، لـ«الوطن»، أشار فيها إلى «نقل التلاميذ لمدرسة باحثة البادية، وجارٍ ترميم السلالم بمعرفة الأبنية التعليمية».