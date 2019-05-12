أدانت الخارجية البحرينية العمليات التخريبية، التي استهدفت سفنا تجارية في خليج عمان، مؤكدة أن الأعمال التخريبية عمل إجرامي خطير يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وأكدت الخارجية البحرينية ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، لضمان سلامة حركة الملاحة البحرية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، تعرض 4 سفن من جنسيات مختلفة لعمليات "تخريبية" ضمن مياهها الاقتصادية في خليج عُمان بالقرب من ميناء الفجيرة، صباح اليوم، وفقا لـ"سي إن إن".

وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح اليوم لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات".