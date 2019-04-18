هل مخ لاعب الشطرنج مختلف عن أمخاخ باقى البشر؟، هذا السؤال يطارد العلماء والمهتمين بدراسة نشاط المخ ورقى وظائفه ومحاربة الخرف وألزهايمر، بدأت الدراسات الجادة تركز على دراسة مخ محترفى الشطرنج، وبالفعل ظهرت نتائج مبشرة وفوائد إيجابية جمّة لتلك اللعبة الذكية على مخ من يمارسها، من تلك المزايا:
1- لعب الشطرنج فى الطفولة تنمية لمهارات الحساب والرياضيات والتفكير النقدى:
https://education.jhu.edu/PDhttp:/education.jhu.edu/
هذه الدراسة تثبت أن هناك علاقة إيجابية بين تعلم الشطرنج وزيادة مهارات الرياضيات والتحليل وحتى التواصل غير اللغوى.
2- مخ لاعبى الشطرنج المحترفين الكبار من خلال الـ«سِكان» أو المسح بالأشعة، اتضح أنه أصغر أو بالأدق أكثر تكثيفاً فى موصّلاته العصبية، وهذا ليس عيباً بل بالعكس ميزة كبرى، كما تقول تلك الدراسة لمن يريد الاستزادة:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/25065494/
وهذا هو رأى واحد من أهم المهتمين بذلك المجال:
https://www.wired.com/2014/10/beware-playing-lots-chess-will-shrink-brain/
3- لعب الشطرنج يعلمك كيف تفكر ككمبيوتر.
4- لاعب الشطرنج المحترف يدرب فصّى المخ معاً ويتعلم كيف يخلق التناغم بين جهتى المخ:
براعة لاعب الشطرنج فى خلق هذا التناغم ما بين التركيز البصرى فى ناحية من المخ، وما بين المهارة التحليلية فى الناحية الأخرى، وهذا هو لينك الدراسة:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/21038986/
5 - خبير الشطرنج خبير فى حل المشاكل بكل أنواعها:
أجريت دراسات كثيرة منها تلك الدراسة:
https://www.scientificamerican.com/article/brain-study-shows-grandma/?redirect=1
وتتحدث عن استخدام الفص الأمامى حلال المشاكل بشكل كبير عند لاعبى الشطرنج.
6 - لعب الشطرنج يمنع بنسبة كبيرة مرض ألزهايمر، حيث إن الذى يلعب «شطرنج»، وهو فوق خمس وسبعين سنة من النادر أن يداهمه الخرف أو ألزهايمر، والدراسة موجودة فى مجلة نيو إنجلاند ميديكال جورنال.
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