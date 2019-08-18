عاد لسيرته الأولى.. الاحتفال بعيد العلم في أغسطس: تاريخ اعتماد فاروق

شهر أغسطس، هو التوقيت الذي احتفلت فيه مصر في عهد الملكية بـ"عيد العلم"، وهو التاريخ ذاته الذي أعاده الرئيس عبدالفتاح السيسي ليكون ميعادًا للاحتفال بتلك المناسبة خلال عامي 2017 و2019.

منذ 75 عامًا وتحديدًا في السابع عشر من أغسطس عام 1944، اعتمد الملك فاروق ذلك اليوم ليكون عيدًا للعلم، وألقى أول خطاب له من قصر عابدين في ذلك التاريخ، التي نشرها موقع الملك فاروق، القائم عليه مجموعة من محبيه وعشاق تاريخ مصر، قبل أن يتغير تاريخه في عهد الرئيس جمال عبدالناصر ليكون في ديسمبر، وأقيم اليوم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في غير موعده احتفاءً بذكرى العالم المصري أحمد زويل.

"إن الغد أشد من الأمس بأسا؛ فأعدوا له ما استطعتم من قوة وعزيم، واجهوه بالنضال والمثابرة، وخذوا علم غدكم كما أخذتم علم أمسكم، فإن العليم ليجدد كل يوم، ومن فاته علم يومه فقد تخلف عن موكب الحياة"، رسالة فاروق إلى "شباب العلم" كما أطلق عليهم.

وعاد ليعبر عنهم بمصطلح "شباب النيل"، ويقول لهم إنه "ليس مقدرًا لكل إنسان أن يكون عَلَمًا في بلاده، ولكن حقا عليه أن يكون خادمًا أمينًا لبلاده؛ فاجعلوا مصر قبلتكم، واجعلوا الأمانة في خدمتها رسالتكم".

كان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر يحرص دائما على الاحتفال بعيد العلم، ففي عام 1958 جرى تغيير موعد عيد العلم إلى 21 ديسمبر، وهو تاريخ افتتاح جامعة القاهرة في عام 1908، وعلى نهجه احتفل المستشار عدلي منصور الرئيس السابق، بعيد العلم في 21 ديسمبر، بمقر رئاسة الجمهورية.

وأول احتفال للرئيس عبدالفتاح السيسي بعيد العلم، أقامه في شهر ديسمبر 2014، لكنه عاد للاحتفال به في شهر أغسطس كأول الأمر، حيث انعقد في 6 أغسطس 2017 في المرة الأولى، والمرة الثانية انعقد اليوم الأحد الموافق 18 أغسطس، في قاعة المنارة.