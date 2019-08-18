عاد لسيرته الأولى.. الاحتفال بعيد العلم في أغسطس: تاريخ اعتماد فاروق

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أسامة نبيه: تدريبي للأهلي من المستحيلات

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ضبط 40 قطعة سلاح ناري و123 قضية مواد مخدرة خلال 24 ساعة

ضبط 40 قطعة سلاح ناري و123 قضية مواد مخدرة خلال 24 ساعة

محافظ المنيا يحيل 47 موظفا بالوحدات المحلية للتحقيق للغياب والإهمال

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ضبط بلطجي يروع قائدي السيارات بـ"سيف" في الإسكندرية

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