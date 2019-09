11 سبتمبر حضرت في فعاليات الجهات الرسمية في المدينة الأمريكية نيويورك، اليوم، في ذكراها الـ18، بداية من حكومة المدينة وحتى جهاز الإطفاء بها إلى رجال المكتب الفيدرالي.

"تويتر"، المنصة التي تتشارك عليها الجهات الحكومية فعالياتها لإحياء الذكرى اليوم، حيث نشر الحساب الرسمي لحكومة نيويورك تغريدة عن تكريم وتذكر "آلاف الأرواح التي فقدناها منذ 18 عامًا اليوم. هم الذين غادروا للعمل ولم يعودوا إلى المنزل. أولئك الذين أجابوا على المكالمة وتعرضوا للخطر دون الرجوع إلى الوراء"، مشاركين جميع الفعاليات التي نفذتها الجهات الأخرى.

"لقد فقدنا 23 من الإخوة والأخوات في 11 سبتمبر 2001، وما زلنا نخسر أكثر من الأمراض المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر. انضم إلينا ونحن نشيد بكل من سقطوا منذ ذلك اليوم قبل 18 عامًا"، تلك التغريدة التي شارك بها قسم شرطة مدينة نيويورك، وحرص على نشر صور جميع الضحايا من رجال الشرطة بشكل متتابع عبر حسابهم الرسمي.

وحرص جهاز الإطفاء في المدينة على إقامة فعاليات على أرض الواقع بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري للضحايا من رجال الإطفاء في ريفرسايد بارك.

ومكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، شارك بنشر صور ضحاياه الذين سقطوا ف يتلك الهجمات، كما اعتبر عمدة مدينة نيويرك Bill de Blasio، أن 11 سبتمبر 2001 أحلك يوم في تاريخ مدينة نيويورك، ودعا للماشركة في إحياء متحف 11 سبتمبر للذكرى.

يعد متحف 11 سبتمبر التذكاري الوطني بمثابة المؤسسة الرئيسية في البلاد لدراسة الآثار المترتبة على أحداث 11 سبتمبر، وتوثيق تأثير تلك الأحداث واستكشاف الأهمية المستمرة لأحداث 11 سبتمبر 2001، وتقع مساحة المعرض التي تبلغ مساحتها 110 آلاف قدم مربع في قلب الموقع الأثري لموقع مركز التجارة العالمي، حيث تحكي قصة أحداث 11 سبتمبر من خلال عروض الوسائط المتعددة والمحفوظات والسرد ومجموعة من التحف الأثرية الأصيلة.

وفي الذكرى الثامنة عشر يفتح المتحف أبوابه أمام الجمهور من الساعة 3 مساءً وحتى منتصف الليل لمشاهدة Tribute in Light، و"تكريم إن لايت" عبارة عن تركيب فني تذكاري تم تقديمه لأول مرة بعد 6 أشهر من أحداث 11 سبتمبر ومن ثم كل عام بعد ذلك، من الغسق حتى الفجر، في ليلة 11 سبتمبر، وأصبح رمزا مميزا يكرّم كل من القتلى.

Tonight, we’ll be testing #TributeinLight in preparation of the 18th anniversary of 9/11. Tomorrow, the #911Memorial will open to the public at 3:00 p.m. and will stay open until midnight for a special viewing of Tribute in Light. https://t.co/AjC1V0Yp98 #Honor911 pic.twitter.com/6Jc6CLrk5X