افتتاح مسجد أبو عبيده بن الجراح بتكلفة 6 ملايين جنيه بالشرقية

افتتح وزير الأوقاف، يرافقه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مسجد أبو عبيده بن الجراح بقرية ميت بشار التابعة لرئاسة مركز منيا القمح، والمقام بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة قدرها 6 ملايين جنيه على مساحة 1100 متر وبه مصلى للسيدات.

أوضح الوزير أن افتتاح المسجد، اليوم، يأتي في إطار خطة الوزارة لافتتاح وإعمار وتجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين للقيام بأداء الصلوات والشعائر الدينية.

ومن جانبه أكد محافظ الشرقية أنه في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي سيجري افتتاح 24 مسجد بتكلفة تتخطى 112 مليون جنيه، ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، وذلك بالجهود الذاتية بالتعاون مع وزارة الأوقاف، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من تجهيزهم وفرشهم أمام المصلين من أبناء المحافظة.

أوضح المحافظ أن إعمار المساجد يُعد هدفا نبيلا فالمسجد بيت الله على الأرض، ويُعد منبرا لنشر الفكر الوسطي وتعاليم الدين الإسلامي السمحة.

شارك في الافتتاح اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من نواب البرلمان وعدد من رجالات الدين من مختلف عواصم العالم "ضيوف مؤتمر الأوقاف الثلاثين"، وهم الشيخ نفيع الله عشيروف (روسيا)، والشيخ جانبولات أوختو بابيف (روسيا)، د. محمد البشاري (فرنسا)، د. عبد الله الشيعاني (السعودية)، ود. حسان موسى (السويد)، د. مرزوق أولاد عبد الله (هولندا)، د. محمد الشريف (أمريكا)، وعدد المواطنين من أبناء القرية.