قال سليمان حامد، بطل رياضي سوداني الأصل، إنه التحق بالمنتخب القطري منذ عام 1998 وحتى 2009 وخلال تلك الفترة حصل على الجنسية القطرية، وحقق العديد من الإنجازات مع المنتخب القطري.

وأضاف "حامد" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي وخلود زهران والمذاع على فضائية "ON E"، أن النظام القطري هدده بالرحيل في عام 2007 أثناء تدريبه لإحدى الفئات السنية لدورة ألعاب عربية "سمعنا حينها أنهم هيمشونا وكنت عايش في رعب ومفيش استقرار".

وأوضح أن السلطات القطرية لم توفر له حياة كريمة بعد الاستغناء عنه "أنا مواليد السودان وزورا جواز سفري وخلوني مواليد قطر".

وأكد البطل الرياضي، أنه "فشلت كافة الجهود لاستعادة حقوقي مرة أخرى حتى قررت أن أعيش في لندن".