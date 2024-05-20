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«التربية الرياضية» تحصد المركز الأول في مهرجان العروض المسرحية بجامعة بنها

كتب:

حسن صالح
10:42 ص | الإثنين 20 مايو 2024
العرض المسرحي لطلاب جامعة بنها

العرض المسرحي لطلاب جامعة بنها

هنأ الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فريق مسرح كلية التربية الرياضية لحصوله على المركز الأول على مستوى الجامعة، في المهرجان الفني السنوي للعروض المسرحية الطويلة «العرض الكبير».

اكتشاف المواهب الشابة

وأكد «الجيزاوي» أن جامعة بنها حريصة اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، مشيرًا إلى أن الجامعة لا يقتصر دورها على الجانب التعليمي فحسب، ولكنها تسعى إلى فتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية لصقل مواهب الطلاب الإبداعية.

دعم وتشجيع الطلاب

وقال الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن المشاركة في مثل هذه الفعاليات والمهرجانات تستهدف دعم وتشجيع الطلاب وتحفيزهم على الاستمرار في الإبداع.

من جانبه أعرب الدكتور أسامه صلاح، عميد كلية التربية الرياضية عن بالغ سعادته بطلابه من فريق المسرح، وذلك لتصدرهم وحصولهم على المركز الأول بالمهرجان الذي شارك به 9 كليات من الجامعة، متمنيًا لهم مزيدا من التفوق والنجاح.

يذكر أن 9 كليات بجامعة بنها شاركت في مهرجان المسرح للعروض المسرحية الطويلة، والذي أقيم على مسرح مركز شباب طوخ من 15- 18 مايو الجاري، وهي كليات: «التربية الرياضية، التربية النوعية، العلوم، الآداب، التجارة فرع بنها، التجارة فرع العبور، الفنون التطبيقية، الحاسبات والحقوق».

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بقلم حسن صالح