أكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أهمية التعاون بين مصر ورومانيا خاصة فيما يتعلق بالتنظيمات النقابية العمالية، وذلك خلال مباحثاته اليوم مع وفد نقابة السكك الحديدية برومانيا برئاسة ديريسكو فلورين.

وأضاف المراغي أنّ التعاون بين التنظيمات النقابية له فائدة كبرى خاصة فيما يتعلق بالتثقيف والتدريب العمالي.

من جانبه، قال عبدالفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية إنّ الاتفاقية المبرمة بين النقابتين في مجالات التدريب وتبادل الخبرات الفنية في مجال العمل وصيانة القطارات.

ويأتي اللقاء في إطار سلسلة المؤتمرات واللقاءات الثنائية التي ينفذها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع الاتحادات العمالية والكيانات النقابية النظيرة بالدولة الأخرى، سواء على المستوى العربي أو الأفريقي الأوروبي.