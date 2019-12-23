قال السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، ومساعد وزير الخارجية السابق، إن الأمن القومي المصري يبدأ من منطقة الخليج وحتى غرب القارة الأفريقية، بالإضافة إلى منطقة البحر الأحمر التي ترتبط بمنطقة الخليج.

وأضاف حليمة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن هذه المرحلة تشهد تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للعديد من الدول، حيث إن الإرهاب بما يحمله من مخاطر جسيمة تهدد العديد من دول المنطقة، على مستوى مؤسساتها الوطنية وهياكلها السياسية والاقتصادية.

وتابع أن الأمن القومي المصري له الأولوية كما يعتبر الوجه الآخر للتنمية المستدامة: "مصر قطعت مرحلة كبيرة في عملية تحقيق الأمن والاستقرار داخليًا والحيلولة دون أي تدخلات خارجية ونفذت برنامج إصلاح اقتصادي حقق نتائج إيجابية ونحن الآن في مرحلة جني الثمار بالفعل".