"الحركة الوطنية" يُعدل لائحته لتوسيع صلاحيات أمناء المحافظات

يعقد حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد، مؤتمره السنوي غدا بمشاركة شبابه وقياداته في المحافظات ونوابه في البرلمان، وبجانب قيادات تحالف الأحزاب المصرية الذي يمثل الحزب أحد أركانه.

وقال السيد، لـ"الوطن"، إنّ الحزب يسعى خلال الفترة المقبلة لتفعيل وتقوية دوره السياسي والمجتمعي في الشارع المصري، والاستعداد بقوة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة المتمثلة في انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس المحلية.

وأضاف أنّه يسعى منذ توليه رئاسة الحزب على تقويته في المحافظات من خلال توسيع صلاحيات أمنائه، ليتمكنوا من أداء عملهم على أكمل وجه، واستكمال تشكيل لجان الحزب على مستوى الجمهورية وضخ دماء جديدة لتنشيط الحزب.

العوامي: هناك قرارات تنظيمية بتعيين قيادات جديدة لتنشيط الحزب

وبدوره، أكد خالد العوامي المتحدث باسم الحزب، أنّ رئيس الحزب سيستعرض خلال المؤتمر أداء الحزب سياسيا خلال العام الماضي، فضلا عن إعلان عدد من القرارات التنظيمية بتعيين قيادات جديدة لضخ دماء وتنشيط الحزب خلال الفترة المقبلة.

وقال العوامي إنّه سيتم عرض تعديل علي بعض مواد اللائحة الداخلية للحزب بهدف تمكين أمناء الحزب في المحافظات والقيادات الأدنى من ممارسة عملهم دون قيود، بما يقلص المركزية ويمنح القيادات صلاحيات أوسع في إطار الدستور والقانون.

وأضاف أنّ المؤتمر سيشهد أيضا عرض التقرير السنوي لأعمال الحزب وأنشطته وكذلك التقرير المالي، كما يتم عرض فيلم تسجيلي تحت عنوان "الحركة الوطنية.. أفعال لا أقوال" نستعرض خلاله دور الحزب خلال المرحلة الماضية، وخطتنا خلال المرحلة المقبلة.

وتابع العوامي أنّه سيتم تكريم عدد من الشخصيات البارزة داخل الحزب، ممن كان لهم أثر إيجابي بشكل فاعل في مسيرة الحزب السياسية منذ نشأته عام 2013 حتى الآن، وعلى رأسهم قيادات وأمناء الأمانات النوعية بالحزب.