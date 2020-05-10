النيابة: فحص عينات جثمان شادي حبشي أكد احتوائها على كحول ميثيلي

قالت النيابة العامة إن تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بشأن وفاة شادي حبشي داخل محبسه قبل عدة أيام، أفاد أنه بفحص العينات الحشوية المأخوذة من الجثمان عُثِرَ على الكحول الميثيلي، وثبت بإجراء الكشف الظاهري على الجثمان عدم وجود أي آثار إصابية ظاهرية حيوية حديثة به تُشير إلى تماسُك أو تجاذُب أو عُنف جنائي واقع على المتوفي.

وأضافت النيابة أنها استكملت التحقيقات بسؤال اثنين آخرين من المحبوسين رفقة المتوفي، حيث شهد أحدهما بإبصاره المتوفي ظهيرة اليوم السابق على وفاته يمزج كمية من الكحول بعبوة للمياه الغازية (أعطاها له كطلبه منه)، ليكون لها تأثير مسكرا، وأنه شاركه في شُربها، فأصيب بدوره بإعياء مماثل لِمَا أصاب المتوفى نُقِل على إثره لتلقي العلاج، مُؤكدا سلامة الصحة النفسية والبدنية للمتوفي قبل تلك الواقعة.