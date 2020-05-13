حد أدنى 35 ساعة أسبوعيا.. تعرف على عدد ساعات العمل لموظفي الدولة

تواصل "الوطن"، تقديم سلسلة الأسئلة والأجوبة، عن أهم مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والضوابط والاشتراطات التي وضعها لتنظيم أوضاع ونظام عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، البالغ عددهم طبقا لأحدث الإحصاءات 5.7 مليون موظف.

ونطرح في السطور التالية، أهم الأسئلة وإجاباتها، عن كل ما يتعلق بساعات العمل والرعاية الاجتماعية والصحية لموظفي الجهاز الإداري للدولة، الأصحاء وذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة، من واقع نصوص مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وجاءت كالتالي:

س 1: هل نصّ القانون على وضع نظام للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين بجهات العمل؟

- نعم.

س 2: ما هو الحد الأدنى والأقصى لعدد ساعات العمل الأسبوعية؟

- الحد الأدنى لعدد ساعات العمل الأسبوعية 35 ساعة، والأقصى 42.

س 3: هل راعى القانون بعض الحالات الخاصة بالنسبة لعدد ساعات العمل اليومية؟

- نعم، إذ نص على تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:

1. ذوي الإعاقة.

2. الموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه عامين.

3. الحالات الأخرى التي ستبينها اللائحة التنفيذية.