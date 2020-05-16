أكثر من 200 عام على إنشائها.. 10 معلومات عن أقدم معصرة زيوت بالأقصر

تتميز مدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر، باحتواءها الكثير من الأثار غير الفرعونية، نظرًا لأنها كانت أرض خصبة، لذلك على عكس مدينة الأقصر، التي كانت مزدحمة بالأثار الفرعونية، التي لم تترك لغيرها محط قدم.

"الوطن" استعرضت أهم 10 معلومات عن معصرة "الحاج محمد"، أقدم معصرة زيوت طبيعية بإسنا، وذلك بعد مرور أكثر من 200 عام على إنشائها، فأصبحت مزار سياحي للكثيرين، ومشفى طبيعي لأهالي المدينة.

1- تعتبر معصرة "الحاج محمد"، أول معصرة بنييت في مدينة إسنا جنوبي الأقصر، وهي الوحيدة الباقية حتى الآن، ويوضح، أنها مرتبطة بإسم العائلة في المدينة، ورغم قلة المترددين عليها، فلا يرد في أذهان أصحابها أن يوقفوا نشاطها حيث كان استمرارها يعني استمرار لجزء من تاريخهم.

2- المعصرة تتكون من واجهة وحجرتين كبيرتين، الأولى منها تضم حجر جرانيتى بوزن 500 كيلو جرام دائري الشكل به ذراع عبارة عن عصا خشبية كبيرة، يتم وضع الغلال والبذور أسفل الحجر الضخم، ويتم طحنها بواسطة بقرة تقوم بالدوران فى لفات معينة لفترة لا تقل عن 6 ساعات لطحن الحبوب والبذور تماماً لتكون صالحة للاستخراج الزيوت منها، وذل بصورة تجعلها مناسبة لدخول الحجرة الثانية.

3- توضع الحبوب المطحونة في المعصرة الموجودة بالحجرة الثانية لعصرها، ثم تأتي مرحلة تصفيتها في أحواض بعد تنقيتها من الشوائب.

4- طريقة عصر الزيوت من البداية تكون بفرز البذور المراد عصرها وتنظيفها، ثم وضعها أسفل الحجر الذي يزن نحو 5 أطنان، وتبدأ البقرة المقيدة بذلك الحجر، بالدوران به لمدة 15 دقيقة تقريبا حتى يتم طحن البذور تماما.

5- تشبه المكيال، حيث تصنع من خوص النخيل، ثم توضع في "المكبس" لكي يتم العصر، يبدأ ذلك المكبس بالضغط عليها بواسطة ذراع خشبي حتى يتم عصر البذور كاملا، بعدها تصفى داخل حوض أسفل المكبس.

6- أهم البذور التي يتم عصرها، 4 أنواع من الحبوب تعد هي الأهم والأكثر استخداما وهي، بذور السمسم والخس والزيتون والجرجير، حيث يستخدم الأشخاص هذه الزيوت في العلاج، مثل زيت الخس الذي يستخدم كعلاج للقولون، فضلًا عن استخدامه؛ لعلاج مرض السكري.

7- وقبل أزمة كورونا كان يحرص السياح بصورة مستمرة على زيارة تلك المعصرة الأثرية، التي تخطى عمرها مائتي عام.

8- رغم كل ذلك، فالمعصرة غير مسجلة بوزارة الآثار المصرية، وتعاني الإهمال منذ سنوات طويلة.

9- المعصرة التاريخية دخلت فى مشروع إعادة اكتشاف الأصول التراثية والثقافية بمدينه إسنا، الذى يهدف إلى إطلاق إمكانات التراث الثقافى المتنوع للمدينة، بما يمهد لإعادة إحياء تلك المنطقة بصورة مستدامة ووضع المدينة بما تشكله من معالم تراثية متميزة على الخريطة السياحية بمصر.

10- أرض أقدم معصرة للزيوت تقع بالتحديد بشارع الثورة بمدينة إسنا، تعود في الأصل "مجلع متى تاضرس" واستأجرها منه جده "عبدالرضى أحمد بكور" في السبعينيات بسعر لا يتعدى القروش، وبعد وفاته انتقلت إلى أبنائه ثم أحفاده، وهو يديرها حاليا، المالك الحالي، وتبدأ العمل بها بعد الفجر يوميا، لتجميع الكميات اللازمة لتشغيل المعصرة على فترات، والكسب من خيرها، والحصول على الرزق الحلال.