تسليم المشروعات البحثية لطلاب التعليم الفني بجنوب سيناء

توافد طلاب التعليم الفني بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، على المدارس لتسليم المشروعات البحثية الخاصة بهم، وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة الصحة بارتداء الكمامات.

وتابع أحمد غيث، مدير عام إدارة طور سيناء التعليمة، أعمال استلام المشروعات البحثية من الطلاب داخل المدارس، للتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومنها المسافة الآمنة والتعقيم باستمرار، للحفاظ على سلامة المعلمين والطلاب.

وقال مدير الإدارة، إنه من المقرر أن يسلم المشروعات البحثية نحو 800 طالب وطالبة، بمدارس إدارة الطور التعليمية، بواقع 325 طالبا بالمدارس الثانوية الفنية الصناعية، 103 طلاب بالمدارس الثانوية الفنية الزراعية، و178 طالبة بالمدارس الثانوية الفنية التجارية بنات، 111 طالب بالمدارس الثانوية الفنية التجارية بنين، و83 طالبا وطالبة بالمدرسة الفندقية.

وأوضح مدير الإدارة، أنه جرى تشكيل لجنة بكل مدرسة لاستلام المشروعات البحثية، وعمل قائمة بأسماء الطلاب الذين سلموا المشروع، لتسهيل عملية حصر للطلاب، والتواصل مع الطلاب المتخلفين عن تقديم المشروعات، وإخطارهم بسرعة تقديمها، حرصًا على مستقبل الطلاب والطالبات.