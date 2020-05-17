صور.. تصنيع صناديق نقل كراسات أسئلة الثانوية العامة "البوكليت" بمطروح

تابع الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأحد، أعمال تصنيع الصناديق الخاصة بنقل كراسات الأسئلة بنظام البوكليت للشهادة الثانوية وذلك بقسم اللحام فى مدرسة مطروح الثانوية الصناعية الميكانيكية بحضور محمد صباح مدير المدرسة وعمرو وهبة مسئول القسم الفنى بالمدرسة.

وقال "النيلى"، إنه يتم حاليا صناعة صناديق إضافية جديدة طبقًا للمواصفات المقدمة من وزارة التربية والتعليم، ويجرى تصنيعها من خلال مشروع رأس المال الدائم الخاص بمدرسة مطروح الثانوية الصناعية الميكانيكية.

وقدم "النيلى" الشكر والعرفان لعمرو وهبة مسئول قسم اللحام ومدير المدرسة تقديرا لجهودهما المبذولة وعطائهما المتميز خلال أعمال صناعة صناديق البوكليت الجديدة.