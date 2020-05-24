"معا نبني البيت".. برنامج جديد للأنبا بولا على مواقع التواصل عن الأسرة

أعلنت مطرانية طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، إطلاق الأنبا بولا مطران طنطا، برنامجا جديدا على مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وفيس بوك، إضافة إلى موقع المطرانية على شبكة الإنترنت، بعنوان: "معا نبني البيت".

وذكرت المطرانية، أنّ البرنامج يناقش الأمور والقضايا التي تهم الأسرة المسيحية، ومن المقرر إذاعته اعتبارا من 2 يونيو المقبل، لمدة يومين في الأسبوع "السبت والثلاثاء" من كل أسبوع.

والأنبا بولا تولى رئاسة المجلس الإكليريكي المعني بالأحوال الشخصية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ 1989 وحتى عام 2015، ثم ساهم في هيكلة المجلس وتولى رئاسة المجلس المختص بكنائس استراليا حتى 2018، وهو أحد الأطراف الأساسية في وضع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، ولديه العديد من الكتب التي تتناول الأسرة المسيحية.