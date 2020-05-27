إزالة 13حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ

نفذت محافظة كفر الشيخ، تحت إشراف المحافظ اللواء جمال نور الدين، اليوم الأربعاء، عدد من حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وأكد المحافظ على ضرورة فرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لارتكاب مخالفات.

ووجه المحافظ رؤساء المدن والقرى بالمرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة علي المخالفين.

وترأس اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ،حملة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، حيث تم تنفيذ حالتي إزالة تعدي بقرية إسحاقة، الحالة الأولى لمبنى بالبلوك الأبيض، على مساحة قيراط ونصف بجوار المقابر، وتم إزالته حتى سطح الأرض، وتسليم الأرض للجمعية الزراعية، والثانية بعزبة الدوار عبارة عن تعلية لمبنى الطابق الثالث علوي بدون ترخيص ومخالفةً لقرار رئيس مجلس الوزراء، بوقف أعمال البناء لمدة 6 أشهر، وتم فك الشدة الخشبية، ومصادرة جميع مواد البناء والأخشاب، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتابع هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، إزالة حالة تعدي على أرض أملاك الدولة بقرية العاقولة، التابعة للوحدة المحلية لقرية بر بحري، على مساحة 120 مترا، وتمت الإزالة بالكامل حتي مستوي سطح الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكدت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، على إزالة كافة المباني المخالفة للقانون، حيث تم تنفيذ إزالة سقف لغرفة وبلكونة بالطابق الرابع بقرية القن، على مساحة 30 مترا داخل الكتلة السكنية، كما تم إزالة أعمدة طابق رابع بتجمع حازم العمدة، على مساحة 100 مترا، وتم مصادرة الأخشاب، بالإضافة إلي إزالة طابق ثاني علوى داخل الكتلة السكنية، على مساحة 128 مترا مربع، وتم فك الشدة الخشبية والتسليح، وتم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه، ومصادرة جميع مواد البناء والأخشاب، فضلًا عن إزالة ثلاث شدات خشبية بقري تيدا، والمشارقة، وأبوزهرة، وتمت الإزالات كاملة وإعادة الموقع لما كان عليه، كما تم إزالة أعمدة طابق أرضى لبرج تم بنائه مخالفاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، بوقف أعمال البناء لمدة 6 أشهر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، حيث تم فك شدة خشبية لأعمال مسلحة بقرية شباس عمير، وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، الإشراف علي تنفيذ 3 حالات إزالة بناء مخالف، الحالة الأولى تنفيذ إزالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 120 مترا قواعد وسمل خرساني، بقرية 53 المنصور بالأبعادية، والثانية تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 100 مترا، عبارة عن مبني بالبلوك وسقف خرساني، بقرية النخلة بالمناوفة بقرية الكفر الشرقي، والثالثة تنفيذ إزالة تعدي علي الأرض الزراعية، بمساحة 300 متر بقرية 63 الجديدة بغرب تيرة، عبارة عن مبني وقواعد وسمل خرساني، وتم تنفيذ الإزالات علي أكمل وجه وحتي مستوي سطح الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.