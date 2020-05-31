بعد شهرين عمل.. تعرف على عدد حالات كورونا التي استقبلها عزل ملوي

في 3 أبريل الماضي، بدأ مستشفى عزل ملوي بجنوب محافظة المنيا، في استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من كافة أرجاء الجمهورية، بعد أن افتتاحها المحافظ اللواء أسامة القاضي بشكل اسثنائي لهذه لمهمة الوطنية.

ووصل إجمالي الحالات التي استقبلتها المستشفى التي تبلغ سعتها 134 سرير منهم 109 داخلي و25 عناية مركزة، منذ إفتتاحها إلى 496 حالة، تماثل منهم 256 مريضاً للشفاء، فيما يبلغ عدد الحالات المصابة المتواجدة حالياً بالمستشفى 125، أما إجمالي عدد الوفيات منذ إفتتاح المستشفى وصل إلى 22 حالة.

المستشفي شهد خلال أسبوع واحد، إجراء عمليتي ولادة لسيدتين مصابتين بكورونا، وقد تمتا بنجاح وخرج الرضيعان بعد أن تم إجراء مسح وتحليل لعينات منهما للتأكد من خلوهما من الفيروس، إذ جاءت نتيجة التحاليل سلبية.

قال مصدر من الأطقم الطبية العاملة بالمستشفي، إن متوسط الحالات التي يتم استقبالها يوميا، بلغ في الشهر الأول نحو 10 حالات معظمهم من محافظات: بني سويف، الفيوم، قنا، أسيوط المنيا، ثم بدأت النسبة ترتفع تدريجيا مع زيادة حالات الإصابة اليومية علي مستوي الجمهورية لتبلغ نحو 15 حالة يتم استقبالها بشكل يومي، لافتا أنه في أول أسبوع عمل وكان في مطلع شهر أبريل الماضي لم يتم تسجيل حالاة وفاة واحدة.

يذكر أن نحو 1000 مواطن من مختلف المحافظات العائدين من دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال 7 رحلات جوية والذين تم عزلهم بالمدن الجامعية بجامعة المنيا، غادروا مقار إقامتهم بعد إنتهاء فترة العزل والحجر الصحي والتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها الدولة حيث تم الاطمئنان عليهم وعدم وجود إصابات بينهم بالفيروس، وعادوا لمحافظاتهم حيث قامت المحافظة بتوفير 44 أتوبيسا لتسهيل عملية نقلهم لمقار إقامتهم بالمحافظات المختلفة.