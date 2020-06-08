بعد إعلان تفاصيل خطة الثانوية العامة.. كيف تؤهل ابنك للامتحانات؟

ظروف استثنائية يعيشها طلاب الثانوية العامة هذا العام، ما يزيد الضغط عليهم في عام لا يكتفي أن يكون مصيري في مستقبلهم بل أصبح مصريا في حياة البشرة كلها، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، ما استدعى إجراءات احترازية من الدولة أعلن عنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، خلال اجتماعه أمس.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، إنّ أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية العامة ستكون في مستوى الطالب المتوسط مع بعض الأسئلة التي تقيس المستوى الأعلى، ويراعى في التصحيح أنّ هذا العام استثنائي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بما يراعي الظروف الصحية والنفسية التي تنتاب الطلاب في هذا العام الاستثنائي.

وقالت الدكتورة رضوى السعيد الاستشارية النفسية، إنّ كل ما يمر به طلاب الثانوية العامة يمثل عبئا إضافيا عليهم، خاصة الطلبة الذين لديهم استعداد جيني للتأثر، مشيرة إلى أنّ الاضطربات نوعين، الأول خارجي والذي يتمثل في الظروف الخارجية سواء أسرية أو مجتمعية أو عالمية مثلما يحدث من فيروس كورونا المستجد، أو داخلية بإصابة الطالب بأعرض شيء شخصي.

وتابعت في تصريحات لـ"الوطن"، أنّ ما أعلن عنه وزير التربية والتعليم من توقيع الكشف الطبي على الطلاب قبل دخول اللجان يمثل ضغطا، لكنه أيضا ضغط منطقي وواقعي، مشيرة إلى أنّه كلما كان المراهق على قدر من الوعي كفرد في المجتمع ومعد إعدادا سليما لما تأثر بالضغط.

وأوضحت أنّ الطالب المتزن نفسيا لن يكون للأحداث تأثيرا كبيرا عليه، لكن من لديهم قبول جيني للاضطراب يحتاجون رعاية وطمأنة من الأهل حتى لا يتعرضون للقلق، معطية روشتة للطلاب وأولياء الأمور لتكون الامتحانات أسهل على الطلاب:

1- استغلال هدوء العزل المنزلي ووقف الزيارات للمذاكرة والاستعداد الجيد للامتحانات.

2- التوقف عن سماع الأخبار الخاصة بانتشار وتفشي فيروس كورونا والتركيز على إجرءات السلامة فقط.

3- إدراك أنّ ما يحدث يسير على الجميع، ما يجعل الوضع عاما ولا يؤثر على الحلم الشخصي للطالب.

4- إدراك أنّها معركة ضد القلق وفترة للمذاكرة فقط.

5- تأهيل الطلاب لمدى ضرورة الكشف قبل الامتحانات وأنّ الكشف لا يؤثر على وقت الامتحانات والتأخير سيتم تعويضه للحصول على الوقت الكافي.