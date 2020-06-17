 طلاب "تمريض القناة" يسلمون 4438 بحثا للجامعة بديلا عن الامتحانات

أعلن الدكتورمحمد شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، أن إجمالي عدد الأبحاث المستلمة بكلية التمريض بلغ 4438 بحثا.

وقالت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض، إن عدد الأبحاث المستلمة من طلاب الفرق الأولى 2110 بحثا ونسبة رفع للأبحاث بلغت 92% أما عن الفرقة الثانية فبلغ عدد الأبحاث المستلمة 1211 بحث بنسبة 97% وأخيرا بلغ عدد الأبحاث المستلمة من الفرقة الثالثة 1117 يحث بنسبة 98% وأن النسبة العامة للأبحاث التي تم تسليمها لفرق النقل بلغت 95%.

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الله، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن آلية التواصل مع الطلاب تمت عن طريق مجموعات الواتس آب التي تم إنشائها بواسطة الكنترولات، حيث تم عرض كشوف بأسماء الطلاب الذين لم يرفعوا أبحاثهم في كل المواد وفي حالة عدم استجابة هؤلاء الطلاب في ذات اليوم سيتم التواصل معهم تليفونيا.