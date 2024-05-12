حادث مفاجئ داخل منزل محمد علي رزق

تعرض الفنان محمد علي رزق لواقعة غريبة بعد سقوط مطبخ منزله وتحطمه بشكل مفاجئ، اليوم الأحد، حسبما أعلن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر محمد علي رزق صورا لمطبخ منزله بعد تحطمه، وعلق على الصور قائلا: الحمدلله على كل حال، دخلت البيت لقيت المطبخ وقع واتكسر كل اللي فيه.

محمد علي رزق يتألق في صيد العقارب

وكان محمد علي رزق قد تألق بشخصية مصطفى ضرغام في مسلسل صيد العقارب، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، حيث حاز أدائه للشخصية على إعجاب الجمهور والنقاد، وشارك في بطولة المسلسل غادة عبدالرازق، رياض الخولي، محمد علاء، محمد أحمد ماهر، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، منال سلامة وكوكبة من النجوم، من إخراج أحمد حسن.

تفاصيل مشاركة محمد علي رزق في جودر

وظهر محمد علي رزق أيضا بشخصية شامع ابن شمعة، ضمن أحداث مسلسل جودر الذي عُرض في الموسم الرمضاني ذاته، وذلك بمشاركة كل من ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، عبدالعزيز مخيون، آيتن عامر وكوكبة من النجوم.