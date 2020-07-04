إحالة العاملين بـ6 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

أجرى الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية جولة متابعة ميدانية شملت مركز شباب منشية مشتهر بطوخ مركز شباب الدير بطوخ ومركز شباب زاوية الشيخ سند بشبين القناطر ومركز شباب المريح بشبين القناطر و التي وجدت جميعها مغلقة.

كما شملت المتابعة مركز شباب كفر شبين الذي وجد مفتوح في غياب العاملين، كما وجد مركز شباب القشيش مغلق والملعب مفتوح من خلال عامل بالمكافاءة. حيث تقرر إحالة العاملين بهذه المواقع للتحقيق لمخالفتهم التعليمات

وتابع أيضا التزام العاملين بمركز شباب كفر الشوبك التابع لادارة شباب شبين القناطر.

وتهدف الجولة الي التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم وارتداء الكمامه والحفاظ على التباعد بين رواد المراكز وكذلك التزام المراكز فيما جاء باكواد الوزارة فيما يخص عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي يبدأ بممارسة الألعاب الغير تلامسية مع الالتزام بالضوابط الاحترازية اللازمة.تأتي الجولة بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لمراكز الشباب والأندية الرياضية بعد عودة النشاط الرياضي للتأكيد على التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.