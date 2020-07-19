محافظ سوهاج: 3.6 مليون منحتي عيدي العمال والفطر للعمالة غير المنتظمة

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن مديرية القوى العاملة بالمحافظة انتهت من التجهيز لصرف منحتي عيد العمال، وعيد الفطر المبارك للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالمديرية، ليبدأ الصرف من مكاتب البريد لـ 3751 عامل غير منتظم، بمبلغ 3 مليون و659 ألف جنيه، في الفترة من 21 يوليو الجاري حتى 20 أغسطس المقبل.

وأكد الفقي، أن الدولة حريصة على رعاية أبنائها وتوفير الدعم اللازم لهم في وقت الأزمات، خاصة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، معربا عن تقديره لكافة الجهات المعنية التي أسهمت في إيصال الدعم اللازم للمستحقين.

وأوضح الدكتور هشام أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج، أن صرف المنحتين جاء طبقا للائحة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة الصادرة بقرار وزير القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019، وبعد تنقية الأسماء وحذف من صرف في منحة رئيس الجمهورية لمساندة العمالة غير المنتظمة لعدم ازدواجية الصرف، مشيرا إلى أنه تم دفع المبالغ المستحقة للصرف من حساب العمالة غير المنتظمة بالمديرية للبريد، حيث يتم الصرف من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية .