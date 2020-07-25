ضبط 149 قطعة سلاح وتنفيذ 73 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 149 قطعة سلاح ناري بحوزة 127 متهما، وتنفيذ 73567 حكما قضائيا متنوعا.

كما ضبطت 176 قضية مخدرات بحوزة 189 متهما، و38 هاربا و14 متهما بممارسة أعمال البلطجة، و219 دراجة نارية مخالفة، 26698 مخالفات مرورية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

وضبط 5 تشكيلات عصابية، كما جرى فحص 78 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم.