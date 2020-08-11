رئيس "القومي للمرأة" تصوت في انتخابات الشيوخ وتلتقط صورا مع السيدات

أدلت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ظهر اليوم الثلاثاء، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة مدرسة أحمد أبو الدهب بمنطقة الدقي عن دائرة الجيزة.

وحرصت مايا مرسي، على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ في أول أيامه ملتزمة بالتدابير الاحترازية سواء بارتداء الكمامة أو التباعد الاجتماعي.

والتقت مرسي بعدد من السيدات المسؤولين عن التوعية الصحية بادارة منطقة الدقي الصحية وحرصت على التقاط الصورة التذكارية معهن.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.