حواس: أتعامل مع ميسي وويل سميث بـ"صحوبية" وقلت لأوباما "مش هشرحلك ببلاش"

أكد عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، ضرورة عشق علماء الآثار لمهنتهم، مضيفًا: "عشقت الآثار ولما بتكلم عنها بتكلم من قلبي".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة"ONE": "بعد خروجي من الوزارة التقيت بكثير من المشاهير، وميسي وويل سميث طلبا مقابلتي، هؤلاء أتعامل معهم بصحوبية".

وتابع: "أوباما حينما جاء إلى الأهرامات خفت من ركوبه الجمل، وقلت له أنا محاضراتي في أمريكا غالية جدًا، ومش هشرحلك ببلاش، وأمام شرحي لك بلاش تركب الجمل".

وقال "حواس"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بشكل كبير جدًا بالآثار المصرية، مشيرًا إلى أنه اهتم بإنشاء مجموعة من المتاحف في العاصمة الإدارية الجديدة وافتتح قصر البارون.