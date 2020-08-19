ضبط شخص لإدارته مخزن غير مرخص وحيازته مستلزمات طباعة مجهولة المصدر

تمكّنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، بتهمة إدارة مخزن غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون بذات المحافظة، وحيازته لكمية من مستلزمات الطباعة "حبارات" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي بيانات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر داخل المخزن المشار إليه على: "3 أطنان حبر طباعة، 92 حبارة معبأة، 4 ماكينات تعبئة وتغليف، ميزان حساس، كمية من العبوات الفارغة جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها".

وبمواجهة المتهم أقر بإدارته المخزن دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.