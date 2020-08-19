سيدة تتهم زوجها بالتحرش بابنتها بقنا

حررت زوجة محضرًا برقم 2533 لسنة 2020 إدرارى شرطة قنا، ضد زوجها، تتهمه بالتحرش بابنته الصغرى، وارتكاب أعمال لا تليق بأب مع ابنته، فضلًا عن دوام التعدي عليهما بالضرب المبرح، وعدم الإنفاق على احتياجات المنزل.

وقالت حنان إدوارد إسحق، 40 عامًا، الأزمة بدأت عندما بدرت سلوكيات سيئة من زوجها تجاه نجلتها "أوجستا"، حيث تحرش جنسيًا بها، ولمس أماكن حساسة بجسدها، وتلصص عليها فى الحمام، ما تسبب فى حالة زعر لدى ابنتها كلما شاهدت والدها.

وأضافت، "في البداية لم أصدق ما روته نجلتي عن والدها، لكن قررت أن أتأكد بنفسى من صدق حديثها، وتأكد لي صدق ما قالته".

وتابعت الزوجة، "بعدها بدأت أنصح زوجي بعدم تكرار هذه الأفعال المشينة بحق نجلتنا، لكنه كان يعاود أفعاله وسلوكياته السيئة، ما تسبب فى حالة رعب لدى ابنتنا، حتى أنها تخوفت من البقاء فى المنزل مع والدها، والذي بدأ بعدها فى التعدى عليها وعلينا بالضرب المبرح والألفاظ السيئة، ما دفعنى إلى تحرير محضر ضده فى النيابة العامة".

وتذكر: "بعد محاولات و ضغوط كثيرة عدلت عن أقوالي فى المحضر، لكن مع إصراره على أسلوبه السيىء قررت استكمال المحضر رقم 2533 لدى المحامى العام لنيابات شمال قنا الكلية، والذى قرر قبول التظلم شكلًا".

يذكر أن حنان ادوارد تقدمت في 14 أبريل الماضي بشكوى ضد زوجها، تتهمه بالتحرش بابنته، لكنها تنازلت عن المحضر مع وعد منه بعدم تكرار هذه الأفعال المشينة، والحفاظ على الاستقرار الأسري ورعاية مصالح الأطفال، إلا أن معاودته تكرار أفعاله دفعها لرفع تظلم واستكمال مجريات القضية، لاتخاذ القرار المناسب تجاه زوجها.