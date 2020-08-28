حملة مكبرة في شوارع الباجور بالمنوفية لإعادة الانضباط

شنت مديرية أمن المنوفية بقيادة اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات حيث تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع مدينة الباجور وإعادة الانضباط للشارع.

وأسفرت الحملة عن تحرير 49 محضر إشغال طريق، و149حالة ضبط، و205 حالات إزالة فورية، مع تواجد مكثف لضباط وأفراد مديرية أمن المنوفية.

وأكد خالد العرفي رئيس مركز ومدينة الباجور، أن الحملات مستمرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بهدف إعادة الانضباط للشارع في الباجور.