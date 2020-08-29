"كان بيضربني قدام الجيران".. تفاصيل اعتراف شاب بقتل والده في بدر

"كان بيضربني قدام الجيران، وأصحابي كان بيضحكوا عليا"، بتلك الكلمات بدأ شاب اعترافاته بقتل والده انتقامًا منه لسوء معاملته، حيث اعتدى عليه بالضرب داخل منزل الأسرة في بدر، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وواصل المتهم اعترافه أمام النيابة العامة: "مسكت العصايا وضربت أبويا على راسه فوقع على الأرض، ضربته كتير لحد ما تأكدت أنه مات وهربت من البيت"، فقررت حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد لوالده انتقامًا منه على سوء معاملته، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المتوفى لبيان أسباب وفاته وموافاتها بنتائج تقرير الصفة التشريحية.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي مأمور قسم شرطة بدر، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على عجوز مقتولا داخل شقته بدائرة القسم، بالانتقال والفحص والمعاينة تبين العثور على جثة رجل في العقد الخامس من العمر ويرتدي كامل ملابسه ومصاب بجرح في رأسه، وتوصل فريق البحث إلى أن نجل الضحية وراء ارتكاب الواقعة بسبب سوء معاملة المجني عليه له.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه الحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه نظرا لسوء معاملة المجني عليه له حدثت مشادة كلامية معه وقام على إثرها بضربه بعصا على رأسه وهرب من المنزل، موضحا أنه لم يقصد قتله بل كان يدافع عن نفسه.