القبض على عاطل لاتهامه بقتل شاب أمام أسرته في الهرم

ألقت أجهزة الأمن القبض على عاطل بتهمة قتل الشاب محمد إسماعيل أمام أسرته في الهرم، عندما حاول التصدي لمحاولة الاعتداء على زوجته من قبل جيرانه، فأطلق أحدهم عيارًا ناريًا من فرد خرطوش مات إثرها في الحال.

كان قسم شرطة الهرم، تلقى بلاغا بمقتل شاب نتيجة إطلاق النار عليه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بمنطقة كفر المنفى، وتبين أن الضحية يدعى "محمد إسماعيل" تعرض لإطلاق نار أسفر عن مقتله.

وقال شهود عيان إن زوجة الضحية استغاثت به بسبب مشاجرة أسرتها مع آخرين، وفور وصول المتهم تعرض لإطلاق نار على يد عاطل.