عمدة موسكو: ارتفاع إصابات كورونا بسبب زيادة اختبارات الكشف

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم السبت، أن حوالي 66 ألف شخص يخضعون يوميًا لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العاصمة الروسية.

وقال سوبيانين -في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "أولاً وقبل كل شيء، يرتبط (ارتفاع حالات الإصابة في موسكو) بزيادة عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها؛ إذ يصل عدد الاختبارات اليومية إلى 66 ألف اختبار وهو رقم ضخم، وهذا يعني أننا نختبر حوالي مليون شخص كل أسبوعين".

وأشار المسؤول الروسي، إلى أن نسبة الاختبارات الإيجابية ظلت كما كانت منذ الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية، مُضيفًا أن ارتفاع عدد الإصابات يرجع إلى زيادة العدد الإجمالي لاختبارات الكشف عن "كوفيد-19".

وتابع أن فيروس كورونا المستجد في موسكو، يتأثر أيضًا بالموسم الحالي واستئناف الأنشطة التجارية الكاملة في العاصمة الروسية وبداية العام الدراسي الجديد.