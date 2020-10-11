أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، عدة قرارات وزارية بتعيين 9 مديرين عموم جدد بجامعة بنها، وفق ما أكد رئيس الجامعة، الدكتور جمال السعيد، اليوم الأحد.

وقال رئيس الجامعة إن القرارات شملت تعيين "محمود سيد أحمد عبيد"، مديراً عاما لمكتب رئيس الجامعة، وتعيين "وائل عربي مكي"، مديراً عاماً للإدارة العامة للأمن، و"خالد مصطفى أحمد"، أميناً لكلية الهندسة بشبرا بدرجة مدير عام، و"محمد مصطفى عبد العزيز"، مديراً عاماً للإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث.

كما شملت القرارات تعيين "عمر محمد منيب"، مديراً عاماً للعلاقات العامة والإعلام، وتعيين "حازم أمين السيد"، مديراً عاماً لحسابات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وتعيين "محمد إبراهيم غنيمة"، أميناً لكلية الزراعة بدرجة مدير عام، وتعيين "السيد المغاوري محمد"، أميناً لكلية التربية بدرجة مدير عام، وتعيين "هويدا فوزي أحمد"، أميناً لكلية الآداب بدرجة مدير عام.