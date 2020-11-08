الصحة تطالب المواطنين بتقليل الزيارات المنزلية

طالبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتقليل الزيارات المنزلية للحفاظ على صحة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من الإصابة بفيروس كورونا.

وحذّرت الوزيرة في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته، للكشف عن مستجدات جائحة كورونا في مصر، من التواجد في الأماكن المغلقة والتجمعات والكافيهات، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وتابعت زايد أنّ جميع المبادرات الصحية تعمل حاليا بانتظام، موضحة أنّ مشكلة موسم الشتاء ليست خفض درجة الحرارة بل وجود الناس في أماكن مغلقة لفترات طويلة، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات وتقليل التواجد في أماكن مغلقة

وتعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد، لاستعراض آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم واتس آب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.