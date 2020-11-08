مؤشرات أولية.. تقدم "السلاب" في اللجنة 7 بمدينة نصر بـ225 صوتا

أسفرت نتيجة اللجنة رقم 7 بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، عن تقدم المرشح محمد مصطفى السلاب، بعد حصوله على 225 صوتًا، يليه عمرو السنباطي 101 صوت، ثم طارق شكرى 97 صوتًا، وحصل المرشح حمدي بخيت على 29 صوتا، وسمر فودة 28 صوتًا، والمرشح تامر الشهاوي على 44 صوتًا.

وشهدت الدائرة، منافسة حادة كما اعتادت على مدار الدورات التشريعية الماضية، والمعروفة باسم "دائرة الصفوة"، والتي يتنافس عليها 54 مرشحًا على النظام الفردى مقابل 3 مقاعد فقط من إجمالي مقاعد مجلس النواب.

وحاز بتمثيل هذه الدائرة خلال الدورة البرلمانية الحالية كلا من اللواء تامر الشهاوي واللواء حمدي بخيت وسمير غطاس، ليتمسك الأول والثاني بالترشح عليها، بينما غاب الثالث عن هذا الماراثون.

ويأتى نصيب الأحزاب من هذه الدائرة ليكون بواقع 9 مرشحين، حيث يحظى كل من النائب الحالى محمد مصطفى السلاب، وعمرو السنباطي بدعم حزب مستقبل وطن، والدفع بالدكتور ماهر الجمال وشريف عوني عن حزب حماة الوطن، إسلام الغزولى عن حزب المصريين الأحرار، وائل حنفي عن حزب العربى للعدالة والمساواة، ودفع حزب أبناء مصر بكلا من طارق عبد العزيز ودكتور يحيى كرامة، ومدحت خفاجى عن حزب الوفد.

أما المستقلين فلهم النصيب الأكبر بواقع 45 مرشحًا، وهم كلا من النائب الحالي اللواء تامر الشهاوي، والنائب الحالي اللواء حمدى بخيت، محمد ممدوح، اللواء باسم فكرى، مدحت يسى، محمد سمير، أحمد كمال، راشد تامي، سمير عبد القادر، هانى عبد المجيد، ، محمد غنيم، سمير عارف، فتحى الكينج، عصام شوشة، محمد البكرى، إبراهيم ريتش، دكتور شادى نور الدين، أحمد سيد محمد، أحمد البري، محمد الصاوي، دكتور أحمد حسان، دكتور أيمن عبدالله، بشير سالم، الدكتور بدر الدين نورى خطاب، أحمد حمدى حسانين، أحمد عسل، طارق محجوب، محمد محى نوح، ماجد السيد، محمد فاروق حكم، إسماعيل العبادي، ثروت بطرس، محمد الهواري، طارق شكري.

ويأتي نصيب الدائرة من ترشح المرأة بها ليكون بعدد 10 مرشحات بصفة مستقل، وهن دعاء غانم، دكتورة مها سليم، المحامية أميرة همام، دعاء عبد العزيز عبد ربه، عائشة غنيمى، ريهام خيرت، سمر فرج فودة، هالة أمين، منار سعيد، ليلى مقلد.