يظل في الغرفة 3 أيام.. لماذا ربات المنازل أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟

"غير العاملين وربات المنازل والمتقاعدين شكلوا نسبة 65% من إصابات مصر بكورونا"، هكذا أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي، الذي عقدته أمس، للكشف عن مستجدات جائحة كورونا.

وأكدت وزيرة الصحة، أن ربة المنزل الأعلى إصابة، في حين أن السائق والفلاح والعاملين في الأماكن المفتوحة، الأقل إصابة بفيروس كورونا، محذرة من التواجد في الأماكن المغلقة والتجمعات والكافيهات؛ لتجنب الإصابة بالفيروس.

وتعقيبا على ذلك، أوضح الدكتور محمد مختار، أخصائي أمراض الفيروسات، إن الأماكن المغلقة عامل قوي في انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المنزل المغلق دائما لأسباب مختلفة يكون عرضة لاستقبال الفيروس، كما أن البقاء فيه لفترة طويلة داخل المنزل بين الأسرة، يكون له نفس المردود.

وأضاف مختار لـ"الوطن"، أن مدة بقاء كورونا في درجة حرارة الغرفة من الممكن أن تصل إلى 3 أيام، مشيرا إلى أن تواجد الفيروس في المنزل من الممكن أن ينقل العدوى لأفراد المنزل بنسبة كبيرة جدا، بحكم تواجدهم بجانبه لأيام طويلة.

وأكد خبير الفيروسات، أن ذلك على عكس العاملين في الأماكن المفتوحة جيدة التهوية؛ إذ يصعب التقاط الفيروس، كما أنه يجرى التباعد الاجتماعي بصورة جيدة بحكم المساحة المتاحة، والتي يظل بها لساعات طويلة يوميا.