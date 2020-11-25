تجديد حبس 3 متهمين بالتعدي على طالب جامعي بطنطا

جددت محكمة جنح مستأنف مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 3 متهمين في واقعة التعدي على طالب جامعي، وإصابته بجروح قطعية في أنحاء متفرقة بالجسد، والشروع في قتله، وسرقة 8 آلاف جنيه كانت بحوزته.

وقررت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أحمد صبحي، وعضوية المستشارين أحمد الذقلي واسلام عبد السميع، حبس المتهم الأول "مصطفى س."، لمدة 45 يوماً، وكل من "محمد أ."، و"محمد أ."، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، اخطاراً في أغسطس الماضي، عندما تعدى المتهمون على المجني عليه "مصطفى أبو زيد"، طالب جامعي، بالأسلحة البيضاء "مطاوي"، وسرقة مبلغ 8 آلاف جنيه، وهاتفه المحمول، وفروا هاربين، بعد إصابته بجروح قطعية في الرأس والقدم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض على المتهمين، واحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهمين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، قبل أن تمدد حبسهم اليوم الأربعاء.