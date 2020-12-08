جنازة لعريس وحماته وشقيقته ضحايا حادث الأوتوبيس بالمنصورة

شيعت قرية "نقيطة" بمحافظة الدقهلية، جثامين ضحايا الحادث المروع الذي راح ضحيته "عريس وحماته وشقيقته" اليوم، وسط حالة من الحزن الشديد سادت أرجاء القرية التي لم تنم ليلتها بعد إعلان الوفيات واحدا تلو الأخر.

خرجت الجثامين بجوار بعضها في مشهد مهيب وسط حالة من الحزن الشديد والبكاء الهستيرى من قبل عائلة وأصدقاء العريس، وقال محمد إبراهيم سليمان، خال العريس، إن فتحي إبراهيم فتحي، ابن شقيقته كان في طريقه لشراء الشبكة برفقة خطيبته التي أصيبت في الحادث، وتوفت متاثرة بإصابتها كما توفت شقيقته وحماته بعد وقوع حادث تصادم علي طريق المنصورة الدائرى.

وقال الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، إن الحادث أسفر عن وفاة حماة العريس وتدعي سها على محمد على، 43 سنة، من قرية نقيطة ووصلت المستشفى جثة هامدة، ثم توفيت شقيقته ليلي ابراهيم فتحي، 24 سنة، من قرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة متأثرة بنزيف فى المخ، وبعد ساعات توفي العريس فتحي ابراهيم فتحي، 24 سنه، اشتباه كسر في عظمتي الساق اليمين والفخذ اليمين،

وأضاف مكي، في تصريح صحفي، أنه جري احتجاز كل من العروسة آلاء شريف عبد العاطي 18عامًا، مصابة باشتباه كسر في الساق اليسرى وعظام الوجه واشتباه نزيف داخلي، والسيد السيد أحمد السعيد 38 سنه، سائق الأتوبيس، من سندوب، مصابا بكسر فى الفقرات، بالإضافة للطفل مصطفي محمد فوزي، عام و3 أشهر.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس خاص وسيارة ملاكي على طريق المنصورة الدائري أمام أكاديمية السلاب الخاصة.

انتقلت قوات الشرطة و10 سيارات إسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 14 شخصا من أسرتين كانوا يستقلون الأوتوبيس فى طريقهم لشراء الشبكة لعروسين، وانتقل ضباط مباحث مركز المنصورة، وجري نقل المصابين إلي مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم، وبالفحص تبين تصادم سيارتين الأتوبيس رقم "1528 دق ا " بقيادة محمد السيد أحمد بسيارة ملاكي 128 رقم "6327 دج ا " .

وأكد شهود عيان ان الأوتوبيس اصطدم بسيارة فيات 28 ، بسبب السرعة والتعدي الخاطئ ما تسبب في انقلاب الأتوبيس على جانبه ووقوع الإصابات، وانتقلت الأجهزة التنفيذية بقيادة هاني سليمان، رئيس مركز ومدينة المنصورة، إلي مكان الحادث لرفع آثاره من الطريق لإعادة فتحه مرة أخرى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة.