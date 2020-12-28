الفائز بـ«شخصية 2020 بالنمسا»: المصريين أحسن ناس في العالم

قال الطفل ميسرة مقلد، الفائز بجائزة شخصية 2020 بالنمسا، عن مبادرته لمساعدة كبار السن أثناء أزمة كورونا، إنّه شعر بهواء مختلف، حين جاء لزيارة مصر: «الهوا نفسه مختلف عن أي مكان تاني، وأول حاجة عملتها اني اتمشيت على النيل وكلت أكل مصري».

وأضاف ميسرة، لـ«الوطن»، أنّ السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، كانت على تواصل معه بشكل مستمر: «تقريبا بتصحيني من النوم»، مؤكدا سعادته بمبادرة «اتكلم عربي»، وأنّ تكريمه من مصر له «طعم مختلف».

ولفت إلى أنّ مبادرة «اتكلم عربي» مختلفة، وهي سبب وجوده في مصر هذه الأيام، موجّها الشكر لأسرته لحرصهم على التحدث باللغة العربية معه في النمسا، ورفضهم الحديث باللغة الألمانية إلا خارج المنزل فقط.

وأشاد مقلد بما يحدث في مصر من إنجازات، قائلا: «مصر في دمي ولن أنساها أبدا، فالناس هنا أحسن ناس، هنا تاريخ وحضارة مش موجودة في أي مكان في العالم»، كما أشاد بحرص وزيرة الهجرة على تواصلها المباشر، ودعمها له في مبادرة «مساعدة كبار السن خلال جائحة كورونا» لتلبية احتياجاتهم.

وأوضح أنّ «المبادرة بدأت بـ4 أفراد، ومع زيادة الطلب من كبار السن في النمسا للمساعدة، وجدنا متطوعين كثيرين، فتوسعنا في النشاط، بداية من شراء الأدوية للمرضى، والاحتياجات الأساسية لكبار السن، حرصا على حياتهم، وهو ما وجد صدى لدى المجتمع النمساوي، ومنحوني لقب شخصية العام»، موضحا أنّ الناس هناك لمسوا الأمانة والصدق والمحبة، لدرجة أنّ الإجابة على كل سؤال: «ما بلدك؟».. كانت: «أنا مصري».

وأكد الطفل ميسرة: «نفسي أشوف القاهرة الجديدة وكل الإنجازات اللي مصر بتعملها، وأزور الأهرامات وأشوف الناس في مصر واتكلم معاهم»، موضحا أنّه لم يزر مصر منذ 2018 بسبب ظروف كورونا.

وعن الأكلات المفضلة له، قال: «لما باجي مصر باكل طاجن فراخ، بحبها أوي وكنت باكلها مع صحابي في الصعيد»، موضحا أنّه سيسافر الصعيد لزيارة عائلته، وسيروي لأصدقائه في النمسا ما رآه في مصر، والمشروعات التي تنفذها الدولة، وعن شعب مصر.