مسلم: الحزب الذي لا يحصل على مقاعد في البرلمان «حله» أفضل

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك تمثيل حزبي جيد في مجلس النواب، يبلغ 17 حزبا، فضلًا عن 13 حزبًا ممثلين في مجلس الشيوخ، وهذا ما يؤدي إلى تعميق الحياة الحزبية في مصر، لكن هذا الأمر يلزم الأحزاب المصرية بمسؤوليتها، موضحًا أنه ما زال يستشهد بنموذج المكسيك في التعامل مع الأحزاب، فالحزب الذي يفشل في الحصول على مقاعد في البرلمان، يتم حله هناك.

الأحزاب ليست مجرد جمعيات أهلية

وأضاف مسلم، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «TeN»، أن تأسيس أي حزب يهدف بشكل أساسي في الوصول إلى السلطة والحصول على مقاعد في مجلس النواب، فالأحزاب ليست جميعات أهلية، لكن عليها استقطاب الشباب، وإعلان برامجها وتدريب كوادرها، والدفع بهم في الانتخابات النيابية، سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، «لو فشل أي حزب في عمل هذا الأمر خلال 5 سنوات ومكسبش مقعد، المفروض يستنى إيه تاني».

كنت رافض لتجربة الشباب في المحافظين 2015

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن البعض كان يتحدث بأن الشباب بعيدًا عن متخذ القرار، لكن الآن نرى هناك نواب محافظين من الشباب، وهناك أيضًا محافظين من الشباب، رغم أنه كان ضد تجربة 2015، عندما تم تعيين 14 محافظ من الشباب، ولم يكونوا مؤهلين ومدربين، لكن تم وضعهم كي يقال إنه يتم الاستعانة بالشباب، موضحًا في الوقت ذاته، أن الشباب الحالي مدرب وعلى درجة كبيرة من الكفاءة، وعندما ينجحون في الانتخابات يحصلون على تدريبات أخرى.

عامل الكفاءة يحسم الأمور الآن.. مينفعش أجيب شاب ديكور

وأوضح رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن هناك أكاديمية وطنية لتدريب الشباب وهذا مسار، ثم هناك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهناك برنامج رئاسي، وكل ذلك بهدف الارتقاء بالشباب وتأهيلهم، وجعلت المواطنين يرون كوادر حقيقية على أرض الواقع من الشباب، فعامل الكفاءة هو من يحسم الأمور، «مينفعش اختار الشاب على أنه ديكور عشان نقول احنا بنستعين بالشباب، لازم الكفاءة فيما لا يعطل الشباب، الكفء بقى الأفضل حاليا».