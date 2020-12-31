تلاميذ مدرسة بأسيوط مهدون بالغرق..3 أمتار تفصل المنشأة عن المصرف

خطر داهم يهدد أرواح تلاميذ مدرسة نزلة الملك التابعة لمركز ساحل سليم فى أسيوط بسبب مصرف ري "السلخانة" الذي لايبعد عن المدرسة سوى بثلاثة أمتار، فضلا عن عدم وجود أسوار محيطة بالمدرسة لحماية التلاميذ، ما دعا أولياء الأمور إلى الشكوى خوفا على أبنائهم من الموت غرقا أو إصابتهم بالأمراض نتيجة لتراكم القمامة والمخلفات بالمصرف.

محمد فهمي، مدرس بالمدرسة، أكد أن مصرف السلخانة يُمثل كارثة بيئية وصحية وخطرًا كبيرًا على حياة أكثر من 2000 تلميذ بمدرسة نزلة الملك للتعليم الأساسي التي تشمل مراحل 'الحضانة-ابتدائي –اعدادي"

وأوضح أن امنطقة شهدت غرق أطفال بالفعل في أوقات سابقة، إلى جانب تراكم القمامة بالمصرف الذي بات حاضنة للحشرات والزواحف، لافتًا إلى أن المدرسة جرى إنشائها بمنحة ألمانية وتُطل علي الشارع والمصرف مباشرة، ولا يتجاوز عرض الطريق الترابي الفاصل بينن المدرسة والمصرف ثلاثة أمتاروطالب من المسئولين بسرعة تغطية المصرف المذكور أو إنشاء سحارة، حفاظًا علي أرواح التلاميذ، كما طالب بدوريات أمنية بمحيط المدرسة نظرًا لتعرضها للسرقة من وقت لآخر وذلك مثبت بمحاضر محررة في مركز الشرطة.

وأشار كمال ثابت أحمد ، ولي أمر، إلى أن المصرف غير مستغل وليس له فائدة فيما يخص الصرف الزراعي، وتساءل: "لماذا لا يتم تغطية المصرف؟ ولما يتم تجاهل مطلبنا رغم القلق الذي نعيشه يوميا بسبب الخوف على أطفالنا؟".

فيما طالب جمال عبدالعظيم، ولي أمر، بإدراج الطريق الترابي أمام المدرسة ضمن خطة الرصف، خاصة بعد اختيار مركز ساحل سليم ضمن المراكز التي سيشملها التطوير الشامل.